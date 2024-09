Le JDR Donjons & Dragons renforcerait la confiance en soi des joueurs autistes (étude)

C’est une conclusion pour le moins enthousiasmante : une étude publiée dans la revue Autism montre comment les règles sociales structurées au sein de D&D peuvent renforcer la confiance en soi et favoriser un sentiment d’appartenance chez les joueurs autistes. En fournissant un cadre clair pour les interactions sociales dans un univers imaginaire, D&D permet aux personnes autistes de participer à des scénarios sociaux avec moins d’anxiété, offrant ainsi un échappatoire à une réalité souvent nettement plus perturbante.

Les participants (autistes) à l’étude, qui ont joué à D&D en groupes avec d’autres joueurs autistes, rapportent que le JDR facilite les interactions sociales grâce aux rôles et aux règles définis dans le jeu. Ces règles ont permis d’alléger la pression des normes sociales issues du monde réel, permettant à ces joueurs de se détendre et de se concentrer uniquement sur le jeu. Nombre de ces joueurs ont aussi développé un lien émotionnel fort avec leurs personnages, ce qui leur a permis d’explorer différents aspects de leur personnalité et des dynamiques sociales dans un environnement contrôlé et bienveillant.

L’étude suggère également que jouer à D&D peut mener à une forme de développement personnel au-delà du jeu. Certains participants ont ainsi indiqué qu’ils avaient pu appliquer des traits de leurs personnages à leur vie réelle, les aidant à réécrire leurs récits personnels et à gagner en confiance. Globalement, l’étude souligne l’impact positif des TRPG pour les personnes autistes, offrant à la fois du plaisir et une voie unique pour développer des compétences sociales de manière sécurisante et encourageante.