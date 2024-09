Le CEO de Snap, Evan Spiegel, vient d’annoncer dans une note publique que son entreprise teste actuellement une « version simplifiée de Snapchat » visant à améliorer l’accessibilité et la convivialité, en particulier pour les utilisateurs plus âgés qui sont généralement ceux qui rencontrent le plus de difficultés avec l’interface de l’application. Cette décision intervient après une année difficile pour Snap, marquée par une baisse de près de 50 % de son cours de bourse (depuis le début de l’année 2024). Spiegel a reconnu les inquiétudes des investisseurs au sujet de la croissance ralentie de Snap et a précisé que les premiers tests du redesign simplifié de l’application sont positifs. Snap reste toutefois prudent en raison de l’échec de son redesign de 2018, qui s’était soldé par une baisse du chiffre d’affaires.

En plus d’une nouvelle app, Spiegel évoque aussi la nouvelle initiative de Snap dans la réalité augmentée (AR) avec ses lunettes Spectacles et a présenté de nouveaux formats publicitaires afin de dynamiser les revenus de la plateforme. Parmi ces formats figurent les « Sponsored Snaps », qui permettent aux annonceurs d’envoyer des messages directement dans les boîtes de réception des utilisateurs, et les « Promoted Places », qui mettent en avant des destinations sur Snap Map.