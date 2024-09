La NASA a choisi Intuitive Machines pour envoyer six instruments scientifiques sur la Lune

Alea jacta est : la NASA a sélectionné la société texane Intuitive Machines pour emmener six instruments scientifiques de pointe à la surface lunaire dans le cadre de son programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Intuitive Machines aurait signé un contrat de 116,9 millions de dollars pour mener à bien cette mission. La startup devra faire atterrir les instruments scientifiques tout près du pôle sud de la Lune, des instruments qui aideront en outre les futurs explorateurs lunaires à mieux comprendre les origines de l’eau et d’autres ressources sur la Lune et aussi à mieux localiser ces ressources. Cette mission intègre l’ambitieux projet Artemis de la NASA, dont l’objectif final est de ramener des astronautes sur la Lune, plus d’1/2 siècle après la dernière mission Apollo.

Les instruments sélectionnés, pesant au total 79 kilogrammes, permettront entre autres de réaliser des expériences pour étudier la biologie lunaire, prospecter la glace d’eau et analyser le régolithe lunaire ainsi que l’impact des radiations sur l’environnement. Intuitive Machines, qui pour rappel est la seule entreprise privée à avoir réussi à poser un engin sur la Lune, utilisera son atterrisseur Nova-C (toujours en cours de réalisation) pour mener à bien sa mission dont le lancement est prévu en 2027. A priori donc, la mission lunaire d’Intuitive Machines devrait précéder de quelques mois la mission Artemis III dont le lancement est toujours prévu en 2026, si tant est qu’il n’y ait pas de retards…