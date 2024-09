Le créateur de Dragon’s Dogma quitte Capcom

C’est une lourde perte pour Capcom : Hideaki Itsuno, qui n’est autre que le créateur de Dragon’s Dogma et le co-créateur de Devil’s May Cry, annonce son départ du célèbre studio japonais. Pour rappel, la dernière création d’Istuno, Dragon’s Dogma 2, s’est écoulée à 2,5 millions d’exemplaires, ce qui n’était pas gagné étant donné le positionnement particulier et très peu dirigiste de ce RPG en mode ouvert. C’est sur son compte Twitter qu’Itsuno a officialisé la nouvelle : « Je vais quitter Capcom après 30 ans et 5 mois [à travailler dans le studio]. […] A partir de septembre, je commencerai le développement d’un nouveau jeu dans un nouvel environnement. J’espère créer des jeux aussi amusants, beaux et mémorables, voire plus mémorables que ceux que j’ai créés jusqu’ici ».

Rien n’a fuité concernant le nouveau projet d’Hideaki Itsuno mais l’on peut parier sans trop de risques qu’il s’agira sans doute d’un titre solo avec un lore particulièrement développé. Pour Capcom, c’est une page qui se tourne, mais le studio ne semble pas vraiment en danger de créativité quand on voit le travail effectué sur le prochain Monster Hunter.