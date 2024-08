Android : le Play Store peut maintenant mettre à jour plusieurs applications en même temps

Google améliore le Play Store, sa boutique d’applications sur Android, avec désormais la possibilité de mettre à jour plusieurs applications en même temps, au lieu d’une par une.

Il y a quelques mois, Google avait déjà fait évoluer le Play Store pour que les utilisateurs puissent télécharger jusqu’à trois applications en même temps, au lieu d’une seule. Mais cela ne concernerait pas les mises à jour d’applications déjà installées. Cela restait à un téléchargement à la fois. À partir de maintenant, ce sont trois téléchargements simultanés.

Vous n’avez rien à faire de particulier pour profiter du changement. Soit vous avez laissé les paramètres d’origine et le téléchargement des mises à jour s’effectue automatiquement en tâche de fond. Soit vous mettez manuellement à jour les applications depuis le Play Store, et dans ce cas vous pouvez maintenant constater qu’il y a trois téléchargements en simultané. Cela permet de gagner du temps et cela est raccord avec ce qu’Apple propose au niveau de son App Store sur iOS.

Google n’a pas communiqué publiquement sur ce changement. Mais vous devriez y avoir accès dès maintenant. Il n’est pas précisé si la modification a eu lieu au niveau des serveurs de Google ou si la nouvelle limitation fait partie d’une récente mise à jour du Play Store. D’autre part, ce n’est pas spécifique à la dernière version d’Android. Tous ceux qui peuvent accéder au Play Store doivent y avoir le droit.