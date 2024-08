A l’heure où nombre de sites et de médias d’information subissent des pressions économiques (ou de tout ordre) qui finissent par dévaluer la qualité de l’information, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle : AnandTech, le site référence de la tech, ferme ses portes après 27 ans au service d’une information rigoureuse et fiable. Ryan Smith, le rédacteur en chef du site, a annoncé la nouvelle avec un certain stoïcisme : « Peu de choses durent éternellement, et le marché du journalisme technologique écrit n’est plus ce qu’il était — et ne le sera plus jamais. Il est donc temps pour AnandTech de conclure son travail et de laisser la prochaine génération de journalistes tech prendre leur place dans le zeitgeist. »

After 27 years of providing in-depth coverage of the amazing world of PC and mobile hardware, AnandTech is saying farewell. We want to thank everyone from the AnandTech community for their support and passion for what we’ve done over the yearshttps://t.co/3EGh4FJguE

— AnandTech (@anandtech) August 30, 2024