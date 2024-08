Le Galaxy Z Fold 6 ferait un véritable flop depuis son lancement

Ce n’est pas une révélation : les smartphones pliables ne représentent encore qu’une petite part du marché mobile. Cette part de marché largement minoritaire n’empêche pas certains modèles particulièrement attendus de contre-performer alors que les attentes n’étaient déjà pas colossales : c’est le cas du nouveau Galaxy Z Fold 6 de Samsung, qui selon le leaker Ice Universe peinerait à se vendre, au point que moins de 300 000 unités seulement auraient trouvé preneur deux semaines après le lancement.

Samsung s’attendait pourtant à une croissance des ventes de 10% pour ses nouvelles gammes Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, un objectif a priori assez raisonnable. Hélas, le Fold 6 serait très loin de ses prévisions et ne dépasserait pas les 270 000 unités, un score inférieur même à celui du Galaxy Z Fold 5 (sur la même durée de commercialisation). Pour comparaison, pour la sortie des Fold 5 et Flip 5 l’an dernier, 1 million d’appareils avaient été précommandés, dont 300 000 Fold 5 pour le seul marché sud-coréen. Cette fois, on parle de 270 000 ventes… à l’international. Ce gadin explique sans doute que Samsung ait avancé sa période de promos sur le Fold 6, les réductions pouvant atteindre sur certains marchés jusqu’à 60% du prix initial.