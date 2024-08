Jurassic World Rebirth a une date de sortie en 2025

Pas de nouveau trailer, pas de nouveautés concernant le casting, mais un créneau de sortie qui incite à la patience : Jurassic World Rebirth, dont l’action se situera 5 ans après les évènements du précédent métrage Jurassic World Dominion, sortira en salle le 2 juillet 2025. Le scénario fait la part belle au changement climatique, qui oblige les gestionnaires du parc à relocaliser les dinosaures dans un lieu plus hospitalier. Scarlett Johansson est l’actrice principale de ce nouvel opus : le personnage interprété par la blonde américaine est chargé de diriger un groupe de scientifiques lors d’une expédition visant à récupérer des échantillons biologiques de trois des plus grands dinosaures. Ces échantillons doivent servir à développer des médicaments miracles permettant de stopper une pandémie mondiale (mais où vont-ils chercher ça ?). Le groupe de scientifiques tombe alors sur une famille abandonnée sur l’île (le scénar va devoir justifier ça, on en salive d’avance).

Gareth Edwards est à la réalisation, David Koepp, le scénariste du film de 93, rempile à nouveau, et les autres stars du casting sont Jonathan Bailey et Mahershala Ali.