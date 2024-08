Remedy Entertainment s’associe à Annapurna Pictures pour le jeu Control 2

Certaines associations semblent moins évidentes que d’autres. C’est le cas du partenariat que viennent de signer Remedy Entertainment et Annapurna Pictures. La branche média (films et séries) d’Annapurna n’a a priori pas grand chose à voir avec l’univers du jeu vidéo Control, un titre AAA qui plus est, et pourtant ces deux là ont réussi à s’entendre. Annapurna Pictures financera en effet la moitié du budget nécessaire au développement de Control 2 (annoncé il y a quelques mois), et garderait bien sûr le droit de créer des adaptations ciné ou série de Control et d’Alan Wake. Un communiqué rédigé conjointement par les deux sociétés pose les bases de cet accord : « Annapurna prendra la tête de l’expansion de Control et Alan Wake dans de nouveaux médias de divertissement, permettant ainsi à Remedy de se concentrer sur le développement de Control 2 et d’autres jeux à venir. » « Le futur de la narration nécessite une intégration transparente entre le jeu, le cinéma et la télévision, » a aussi déclaré Megan Ellison, la CEO d’Annapurna.

En revanche, les droits de propriété intellectuelle des jeux de Remedy restent bien la seule propriété du studio. Si cet accord financier a de quoi surprendre, le jeu Control affiche tout de même certaines caractéristiques permettant de faire le pont entre le JV et d’autres médias, dont une mise en scène très travaillée lors des cinématiques, un scénario extrêmement fouillé et réellement digne d’une bonne série, sans oublier une héroïne forte et bien caractérisée.