Le compte X de Mbappé a été piraté (et on en apprend de belles…)

C’est peu dire que la nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux : l’Equipe nous apprend que dans la nuit de mercredi à jeudi, le compte X de Killian Mbappé (récent transfuge vers le Real de Madrid), a été piraté ! Les messages les plus « croustillants » (sans doute écrits par le hacker lui-même) ont été rendus publics par le pirate en personne, et il y a du lourd au menu. Dans l’un de ses tweets, « Mbappé » avoue sa préférence pour Cristiano Ronaldo en des termes peu amènes : « Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps. Ce nain (en parlant de Messi) n’est PAS mon goat ». Plus étonnant encore, le compte X Mbappé vante les bienfaits de la cryptomonnaie (mais ne dit pas quelle crypto il faut privilégier…).

L’un des posts partagé par le compte de Kylian Mbappé (hacké) cette nuit : « 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀. 𝗖𝗲 𝗻𝗮𝗶𝗻 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗼𝗻 𝗚𝗢𝗔𝗧. » pic.twitter.com/JloZ69yQq0 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2024

Certains posts font dans l’humour – le compte X de « Mbappé » assure ainsi qu’après le contrat du joueur au Real, Mbappé ira jouer à Manchester United – et d’autres encore sont plus politiques, à l’instar de « Free Palestine », ou nettement plus sujets à caution, comme « Les Juifs possèdent le Football ». Evidemment, de nombreux messages ont probablement été ajoutés par le pirate lui-même mais le simple fait que Mbappé ait effacé tous les messages concernés sonne tout de même au moins comme une confirmation du hack. Killian Mbappé n’a pas (encore) commenté ce piratage massif.