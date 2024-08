Le FBI est parvenu à accéder aux messageries chiffrées de l’assaillant de Donald Trump

Ce n’était qu’une question de temps dès lors que le mobile (un Galaxy de Samsung) avait été déverrouillé : le FBI vient d’annoncer avoir accédé à plusieurs comptes de messagerie chiffrée « à l’étranger » de l’individu qui a tenté d’assassiner l’ex-président américain Donald Trump. « Nous comprenons que ces comptes étaient cryptés. Cependant, le niveau de cryptage n’était pas plus sophistiqué que celui de tout service de messagerie électronique standard largement utilisé sur Internet », a ainsi déclaré lors d’une conférence téléphonique Kevin Rojek, agent spécial en charge du bureau de Pittsburgh du FBI. « Nous avons réussi à accéder aux informations de ces comptes et avons analysé leur contenu de manière appropriée ».

Les messageries ne sont pas nommées, mais l’on sait que le tireur, Thomas Matthew Crooks, utilisait des plateformes de messagerie chiffrée basées en Belgique, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Le FBI avoue ne pas encore avoir réussi à retracer tout le parcours numérique de Crooks et les premières conclusions de l’enquête ne fournissent aucune explication convaincante à la tentative d’assassinat : « À ce jour, le FBI n’a identifié aucun motif, ni aucun co-conspirateur ou associé de Crooks ayant eu connaissance préalable de l’attaque », a déclaré Robert Wells, directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI. « Et je tiens à être clair : nous n’avons vu aucune indication suggérant que Crooks ait été dirigé par une entité étrangère pour mener l’attaque. »

Tout juste sait-on que Crooks a commencé à faire des recherches sur le programme de Donald Trump à partir du mois de septembre 2023, comme aurait pu le faire d’ailleurs n’importe quel citoyen américain cherchant à se renseigner sur un programme politique. Le flou est donc de mise concernant les motivations du tireur sachant que ce dernier avait aussi fait des recherches sur les meetings de Joe Biden.