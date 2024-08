YouTube ajoute des QR Codes pour partager les chaînes

YouTube annonce la mise en place des QR Codes qui permettent aussi bien aux créateurs qu’aux utilisateurs de partager facilement une chaîne avec d’autres personnes.

Pour générer un QR Code, ouvrez l’application YouTube sur votre smartphone ou tablette, que ce soit avec iOS ou Android, et rendez-vous sur une chaîne de votre choix. Appuyez sur les trois petits points en haut à droite de l’écran et sélectionnez « Partager ». Ici, vous pouvez copier le lien de la chaîne YouTube ou générer un QR Code. Choisissiez la seconde option et vous avez terminé. Le QR Code apparaît à l’écran et vous pouvez l’enregistrer dans votre pellicule afin de l’utiliser à tout moment.

« Nous espérons que cette mise à jour vous permettra de partager facilement votre chaîne avec toute personne susceptible de vouloir regarder votre contenu », indique YouTube. Vous avez donc maintenant une option supplémentaire pour partager une chaîne, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu’un d’autre.

C’est disponible dès maintenant pour l’ensemble des utilisateurs. Assurez-vous d’avoir mis à jour votre application YouTube pour en profiter. Si nécessaire, ouvrez l’App Store sur iOS puis mettez à jour l’application. La manipulation est similaire sur Android, mais cela passe par le Google Play Store.