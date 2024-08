Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en septembre 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Last One Standing : Saison 3

Date : 03/09

Synopsis : À vos marques, prêts, parlez ! Un nouveau groupe d’humoristes jouent dans un drame de yakuzas aux multiples rebondissements. Qui réussira à tenir jusqu’à la fin ?

Outlast : Au bout de nous-mêmes : Saison 2 – Outlast: Season 2

Date : 04/09

Synopsis : De nouveaux survivalistes s’aventurent sur les terres sauvages de l’Alaska pour remporter un million de dollars. Mais il va falloir jouer en équipe et éviter les sabotages pour gagner !

Un Couple Parfait – The Perfect Couple

Date : 05/09

Synopsis : Amelia s’apprête à intégrer l’une des familles les plus riches de Nantucket jusqu’à ce qu’un décès brutal compromette la noce… et fasse de chacun un suspect.

Selling Sunset : Saison 8

Date : 06/09

Synopsis : Looks glamour, âpres disputes et maisons incroyables sont toujours au rendez-vous pour le groupe Oppenheim qui accueille une nouvelle agente et dit adieu à un vieil ami.

Jack Whitehall : Fatherhood with My Father

Date : 10/09

Synopsis : Jack Whitehall et son père entreprennent un voyage autour du monde pour trouver des réponses aux grandes questions que se pose l’humoriste depuis qu’il est devenu papa.

The Circle Game : États-Unis : Saison 7 – The Circle: Season 7

Date : 11/09

Synopsis : Impostures rusées, tactiques tortueuses et retournements de situation sont à l’œuvre avec ces nouveaux candidats qui guignent 100 000 $ dans la saison la plus féroce à ce jour.

Les Gros Poissons – Billionaire Island

Date : 12/09

Synopsis : L’impitoyable propriétaire d’une entreprise piscicole norvégienne planifie une OPA hostile contre sa rivale locale afin de dominer la production mondiale de saumon.

Emily in Paris : Saison 4 Partie 2

Date : 12/09

Synopsis : Emily a tout ce qu’elle veut, mais est-ce ce dont elle a besoin ? Du ski dans les Alpes françaises aux vacances à Rome, elle est prête pour sa prochaine aventure.

Minuit au Pera Palace : Saison 2 – Midnight at the Pera Palace: Season 2

Date : 12/09

Synopsis : Esra est propulsée à nouveau dans les événements dramatiques du passé… mais cette fois, elle arrive dans les années 40 et se lance à la recherche de sa mère biologique.

Le Choc des Toques – Culinary Class Wars

Date : 17/09

Synopsis : Chefs professionnels ou amateurs, des personnes de tous horizons qui maîtrisent le mariage des saveurs s’affrontent dans un concours culinaire acharné.

Envieuse – Envious

Date : 18/09

Synopsis : Après une terrible rupture, Vicky tente de préserver son rêve de mariage en cherchant un nouvel amour… sans se douter que cette quête de l’autre évoluera en découverte d’elle-même.

Monstres : L’Histoire de Lyle et Erik Menendez – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Date : 19/09

Synopsis : Inspiré de faits réels, ce drame captivant retrace la vie des frères Menendez, condamnés pour le meurtre de leurs parents à Beverly Hills en 1989, et les circonstances de la tragédie.

The Queen of Villains

Date : 19/09

Synopsis : Dans la folie des années 80, une jeune fille au grand cœur se transforme en impitoyable lutteuse professionnelle aux combats incontrôlés, se mettant à dos toute une nation.

Twilight of the Gods

Date : 19/09

Synopsis : Quand le roi mortel Leif et la guerrière à la volonté de fer Sigrid tombent amoureux, Thor déchaîne son terrifiant courroux, ce qui les lance dans une mission vengeresse sans merci.

KLASS 95 : Le Pouvoir de la Beauté – KLASS 95: The Power of Beauty

Date : 20/09

Synopsis : Une jeune femme ambitieuse monte une puissante agence de mannequins destinée à changer des vies. Mais amour et pouvoir ne sont pas pour les âmes sensibles…

Nous voulons tous être sauvés : Saison 2 – Everything Calls for Salvation: Season 2

Date : 26/09

Synopsis : Entre ses efforts désespérés pour conserver la garde de sa fille et son nouvel emploi à l’hôpital psychiatrique, Daniele doit faire face à plusieurs défis pour mener une vie ordinaire.

Nobody Wants This

Date : 26/09

Synopsis : Dans cette série comique avec Kristen Bell et Adam Brody, une podcasteuse agnostique au franc-parler et un rabbin fraîchement célibataire développent d’improbables atomes crochus.

Los Reyes de Oriente – We Were Kings

Date : 27/09

Synopsis : Trois hommes inséparables règnent sur un quartier animé de Mexico, jusqu’à ce qu’une soudaine tragédie brise leur trio et que deux d’entre eux deviennent rivaux.

The Great Indian Kapil Show : Saison 2

Date : 27/09

Synopsis : L’humoriste Kapil Sharma apporte le plaisir desi dans une toute nouvelle saison avec des célébrités, des gags à couper le souffle et une pincée de charme indien.

FILMS

Disco, Ibiza, Locomía

Date : 06/09

Synopsis : Dans l’Ibiza des années 80, le groupe de rock excentrique Locomía est propulsé vers la gloire, ce qui met à l’épreuve les relations, les identités et les carrières de ses membres.

Rebel Ridge

Date : 06/09

Synopsis : Un ex-Marine s’attaque à la corruption dans une petite ville des États-Unis quand la police saisit injustement le sac contenant l’argent prévu pour payer la caution de son cousin.

Boxeur – Boxer

Date : 11/09

Synopsis : Accompagné de sa femme, un jeune boxeur prometteur fuit la Pologne communiste pour réaliser son rêve de devenir le plus grand pugiliste de l’histoire.

Technoboys

Date : 11/09

Synopsis : Ils sont emblématiques, ils sont de retour… et ils sont totalement perdus. Ce boys band cherche à relancer sa carrière dans un univers qui lui est étranger.

Profession Ceinture Noire – Officer Black Belt

Date : 13/09

Synopsis : Un prodige des arts martiaux toujours prêt à aider son prochain fait équipe avec un agent de probation pour combattre et prévenir le crime en tant qu’officier spécialisé.

Secteur 36 – Sector 36

Date : 13/09

Synopsis : Quand plusieurs enfants disparaissent aux mains d’un tueur en série au cœur du Secteur 36 de Delhi, un flic véreux se voit forcé de mener une enquête glaçante – à tout prix.

Uglies

Date : 13/09

Synopsis : Dans une dystopie futuriste où règnent les normes de beauté, une ado en attente d’une chirurgie esthétique obligatoire embarque dans une aventure pour retrouver son amie disparue.

Ses Trois Filles – His Three Daughters

Date : 20/09

Synopsis : À New York, trois sœurs brouillées se retrouvent au chevet de leur père en fin de vie. Un drame du scénariste réalisateur Azazel Jacobs avec Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen et Carrie Coon.

Un Parfait Gentleman – A True Gentleman

Date : 26/09

Synopsis : Un charmant escort boy tombe amoureux et voit son univers complètement chamboulé. Il commence alors à se demander ce qui est vraiment important pour lui.

Lísàbí : La Rébellion – Lisabi: The Uprising

Date : 27/09

Synopsis : L’histoire légendaire de la rébellion d’un héros populaire contre un empire oppressif, luttant pour sa liberté et modifiant à jamais le cours de l’histoire yoruba.

Rez Ball

Date : 27/09

Synopsis : Au Nouveau-Mexique, l’équipe de basket d’un lycée, imprégnée de l’héritage amérindien, perd son joueur fétiche et relève un immense défi en persistant à viser le championnat d’État.

Divorce

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : Deux ex-époux se retrouvent à la merci de l’Église quand ils tentent de faire valider l’annulation de leur mariage plus de 20 ans plus tard.

Bangkok Breaking : Enfer et Paradis – Bangkok Breaking: Heaven and Hell

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : Dans une lutte acharnée pour sa survie, un secouriste dévoué tente de sauver la fille kidnappée d’un magnat de l’immobilier d’une série de scénarios mortels.

DOCUMENTAIRES

L’Envers du Sport : Hope Solo, Gardienne Indomptable – Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer

Date : 03/09

Synopsis : Hope Solo, championne de la Coupe du monde féminine de football, raconte son ascension mouvementée sur fond de scandales et de tension avec ses anciennes coéquipières.

Apollo 13 : Mission Survie – Apollo 13: Survival

Date : 05/09

Synopsis : Sur fond d’images d’archives et d’interviews, ce documentaire retrace l’histoire haletante d’Apollo 13 et du combat qui a été mené pour ramener les astronautes sains et saufs sur Terre.

Toile Mortelle : Les Victimes de Zona Divas – Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas

Date : 05/09

Synopsis : Dans les bas-fonds de Mexico, de jeunes femmes aspirant à une certaine stabilité sont attirées sur un site d’exploitation sexuelle, ce qui mène à une série de meurtres.

Ángel Di María : À l’assaut du Mur – Ángel Di María: Breaking Down the Wall

Date : 12/09

Synopsis : Cette série documentaire retrace la vie et la carrière du légendaire joueur de football argentin, de ses origines modestes à son titre de champion du monde.

Into the Fire : La Fille Perdue – Into the Fire: The Lost Daughter

Date : 12/09

Synopsis : Une femme se voit aspirée dans un labyrinthe de questions sans réponse quand elle apprend que la fille qu’elle avait confiée à l’adoption il y a de nombreuses années a disparu.

What’s Next ? Le Futur selon Bill Gates – What’s Next? The Future with Bill Gates

Date : 18/09

Synopsis : Dans cette série documentaire, l’informaticien visionnaire et philanthrope Bill Gates examine les défis majeurs et les solutions innovantes qui façonneront bientôt notre monde.

Will & Harper

Date : 27/09

Synopsis : Quand Harper fait son coming out en tant que femme transgenre, elle se lance avec son ami Will Ferrell dans un road trip pour redécouvrir leurs liens et affirmer sa véritable identité.

Invisibilisée : Le Féminicide d’Eliza Samudio – An Invisible Victim: The Eliza Samudio Case

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : Un gardien de but auréolé de gloire menace une femme qui attend un enfant de lui. Mais les appels à l’aide de la future mère restent sans réponse, jusqu’à ce que la tragédie frappe.

STAND UP

Phil Wang: Wang in There, Baby!

Date : 03/09

Synopsis : Phil Wang disserte sur le riz réchauffé, l’intelligence du poulpe et l’importance de vérifier les informations dans ce spectacle filmé au Shakespeare’s Globe de Londres.

Ahir Shah: Ends

Date : 10/09

Synopsis : Depuis le Royal Court Theatre de Londres, l’humoriste à succès Ahir Shah se lâche sur les classes, la famille et le multiculturalisme en se mettant dans la peau de son grand-père.

POUR LES ENFANTS

Hot Wheels Let’s Race : Saison 2

Date : 09/09

Synopsis : Pour sauver l’Ultimate Garage, les enfants de Hot Wheels City vont devoir se mesurer à une nouvelle pilote qui conduit une voiture dotée de capacités très spéciales !

Les Chansons de CoComelon : Saison 11 – CoComelon: Season 11

Date : 16/09

Synopsis : Détendez-vous avec cette collection de chansons douces portées par JJ, sa famille et ses amis, sans oublier Bingo, le chien chouchou de tous !

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Chestnut contre Kobayashi : Le Bœuf de la Discorde – Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef

Date : 02/09

Synopsis : Le 2 septembre, assistez en direct à un duel de mangeurs de hot-dogs légendaire entre le champion en titre Joey Chestnut et son rival Takeru Kobayashi.

En Direct de l’Autre Monde avec Tyler Henry – Live from the Other Side with Tyler Henry

Date : 17/09

Synopsis : Dans cette série hebdomadaire diffusée en direct, le célèbre médium Tyler Henry offre aux invités espoir, consolation et des réponses longtemps attendues. Des lectures émouvantes.