Les Smart TV de Samsung bénéficieront désormais de 7 ans de mise à jour

Samsung vient d’annoncé qu’il fournirait des mises à jour du système d’exploitation de ses téléviseurs les plus récents pendant au moins sept ans, en commençant par certains modèles de Smart TV sortis en 2023 et ceux prévus pour mars 2024. Cet engagement, pris lors d’un événement sur le campus de Samsung à Suwon, dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud, s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à renforcer la position de l’entreprise sur le marché face aux concurrents chinois. Ces mises à jour seront notamment appliquées aux fonctionnalités des Smart TV basées sur l’intelligence artificielle. Cette décision fait suite à la promesse de Samsung de fournir sept ans de mises à jour logicielles pour sa série de smartphones Galaxy S24.

La décision d’étendre la prise en charge logicielle durant une aussi longue période représente aussi une avancée significative qui permet de répondre en partie aux préoccupations concernant les déchets électroniques et l’obsolescence prématurée des appareils électroniques les plus coûteux. Les études sur le sujet montrent que la durée de vie moyenne d’un téléviseur est d’environ sept ans, mais de nombreuses marques proposent des mises à jour pour une durée nettement inférieure. L’engagement de Samsung à offrir des mises à jour sur une période de sept ans va plus loin que le concurrent LG, ce dernier ayant récemment promis quatre mises à jour majeures du système d’exploitation sur cinq ans. En prenant la « pôle » dans le soutien logiciel à long terme, Samsung pourrait influencer l’ensemble de l’industrie de l’électronique et la pousser à adopter des pratiques similaires, permettant ainsi aux consommateurs de garder leurs appareils fonctionnels plus longtemps.