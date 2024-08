Atlas 001, le robot humanoïde de Boston Dynamics, sait faire… des pompes !

Rien ne vaut un robot faisant des trucs cools pour égayer notre fin de semaine. Et lorsqu’il s’agit de trucs cools, Boston Dynamics maitrise plutôt bien son sujet. La firme de robotique (qui appartient désormais à Hyundai) a diffusé sur son compte X une vidéo de l’Atlas 001, le successeur de son imposant robot Atlas équipé d’un (lourd) système hydraulique. Tout électrique, beaucoup plus compact et donc léger (plus petit aussi), le nouvel Atlas dispose d’une grande gamme de mouvements, ses quatre membres ainsi que sa tête étant capables de tourner et pivoter à 360°.

Atlas doing a quick warm up before work. pic.twitter.com/p33tZbgNsY — Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 22, 2024

Pas d’exercice de souplesse donc cette fois, mais une petite séance… de pompes. Atlas 001 s’exécute évidemment avec brio de sa tâche, mais l’on se demande toujours à quoi pourrait servir une machine pareille (à part nous faire des trucs cools justement). Rappelons que Boston Dynamics ,ne prévoit toujours pas de commercialiser son robot pour le grand public, une option pourtant envisagée pour 2025 par le concurrent chinois Unitree et en 2026-2027 par Tesla, dont l’Optimus se montre de plus en plus convaincant.