Le second patient avec une puce cérébrale Neuralink parvient à jouer… à Counterstrike 2

La seconde personne à recevoir une puce cérébrale Neuralink, Alex, a commencé à utiliser l’implant pour jouer au jeu de tir sur PC, Counter-Strike 2. Alex, qui a perdu l’usage de ses membres à cause d’une blessure à la moelle épinière, peut maintenant contrôler à distance une souris sur son ordinateur portable grâce au processeur cérébral de la firme fondée par Elon Musk. Ce composant cérébral lui permet de viser dans le jeu tout en se déplaçant simultanément, une amélioration significative par rapport à sa méthode précédente, qui impliquait l’utilisation d’un contrôleur buccal limitant sa capacité à effectuer ces deux actions en même temps. « Courir est tellement agréable parce que je peux regarder d’un côté à l’autre et je n’ai pas besoin de déplacer le Quadstick de gauche à droite », a déclaré Alex à Neuralink dans un article de blog. « Je peux [penser à où] regarder et ça va là où je veux. C’est fou. »



En plus de jouer, Alex a également utilisé l’implant pour créer des éléments 3D avec un logiciel de CAO, et bénéficie d’un support personnalisé pour son chargeur Neuralink. Après les déboires qui avaient suivi l’installation de la puce dans le crâne du premier patient, Noland Arbaugh, Neuralink a mis en place de nouvelles procédures lors de la chirurgie d’Alex, permettant de prévenir le déplacement des électrodes et assurant ainsi l’efficacité de l’implant dans la lecture des signaux neuronaux.