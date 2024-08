Telegram et WhatsApp ont été en panne à cause d’une attaque DDoS en Russie

Une « panne massive » a touché les messageries Telegram et WhatsApp en Russie, a rapporté le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor, selon qui une attaque informatique était à l’origine de cet incident.

« Depuis 14 heures [heure locale], le Centre de contrôle et de surveillance du réseau public de communications a enregistré une panne massive du fonctionnement des messageries Telegram et WhatsApp », a indiqué Roskomnadzor dans un communiqué. Quelques minutes plus tard, le gendarme russe des télécoms a indiqué que ces perturbations étaient liées à « une attaque DDoS contre les opérateurs russes de télécommunications ».

Les attaques DDoS, par déni de service, sont une méthode relativement simple qui consiste à mettre en panne un système en le submergeant de requêtes, au point que le ou les serveurs n’arrivent plus à suivre.

« À 15 heures, l’attaque a été repoussée et les services fonctionnent normalement », a affirmé dans ce second communiqué Roskomnadzor, qui n’a pas identifié l’auteur de cette cyberattaque.

Depuis le début de son assaut en Ukraine en février 2022, la Russie a considérablement renforcé sa mainmise sur le secteur numérique, fortement affecté par les sanctions occidentales. Le pouvoir russe a également accentué son contrôle sur Internet, interdisant nombre de sites et réseaux sociaux occidentaux où les détracteurs du Kremlin pouvaient s’exprimer librement, à l’instar de Facebook, Instagram et X. Ces ressources restent toutefois accessibles depuis la Russie en utilisant un VPN.

YouTube n’a de son côté jamais été bloqué, mais les rumeurs de son interdiction ressurgissent régulièrement, d’autant que dès mars 2022, Roskomnadzor avait accusé YouTube et Google, propriétaire de la plateforme, d’activités « terroristes ».