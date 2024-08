[Gamescom] Gearbox annonce que Borderlands 4 sortira en 2025

C’est le début de la Gamescom, et les annonces commencent déjà à fuser de toutes parts lors de la traditionnelle « opening night » du salon : le studio Gearbox annonce que Borderlands 4 sera probablement disponible en 2025. Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Le teaser de présentation du jeu ne montre pas grand chose, hormis une courte cinématique dans laquelle la Lune (ou pas) semble prendre très cher. Le teaser se termine sur le plan d’un bras robotique se saisissant d’un masque à gaz. On sait aussi que les joueurs incarneront un légendaire Chasseur de l’Arche, cherchant des trésors sur une nouvelle planète tout en affrontant des hordes d’ennemis.

L’annonce du 4ème volet du FPS culte intervient peu après le lancement catastrophique du film Borderlands, un échec si lourd que le métrage sortira en streaming dans quelques semaines à peine (il faut bien éponger les dizaines de millions de dollars dépensés pour la production). Gageons que le jeu n’aura aucun mal à éclipser cette adaptation jugée particulièrement médiocre par la totalité des critiques. Pour rappel, Borderlands 3, était sorti au mois de septembre 2019.