Atari va commercialiser une réédition de l’Atari 7800 Plus compatible avec les cartouches de la console originelle

Attention, gros coup de nostalgie en prévision chez les plus anciens de nos lecteurs-gamers : Atari vient d’annoncer l’Atari 7800 Plus, une réédition moderne de la console de salon classique de 1986, qui plus est compatible avec les cartouches de jeux Atari 2600 et 7800 ! La nouvelle console, proposée au prix de 129,99 dollars, est équipée d’un port HDMI qui permet de la connecter aux téléviseurs modernes, les joueurs pouvant choisir entre un mode grand écran et le format 4:3. La console est disponible en précommande dès aujourd’hui, le lancement mondial étant prévu pour l’hiver 2024.

L’Atari 7800 Plus est aussi livrée avec une nouvelle manette sans fil CX78 Plus, soit une version modernisée de la manette originale à deux boutons. Cette dernière est disponible séparément à la vente pour 34,99 dollars. Un second joystick sans fil CX40 Plus est proposé au même prix, les deux accessoires pouvant se connecter aux PC ou à la mini-console Atari 2600 Plus. Atari nous jure ses grands dieux que l’Atari 7800 Plus offre une « compatibilité quasi-parfaite » avec les jeux Atari originaux et tiers, ce qui devrait ravir les chineurs de vieilles cartouches. La console rétro ne sera livrée qu’avec un seul jeu, Bentley Bear’s Crystal Quest, mais 10 autres titres seront disponibles à l’achat séparément au prix de 29,99 dollars le jeu.