Lufthansa met au point une peau de requin artificielle qui augmente l’efficacité énergétique des avions

Lufthansa adopte une approche innovante pour réduire les émissions de carbone en appliquant un film spécial qui imite la peau de requin sur certaines parties de ses avions. Cette technique, qui réduit la traînée et par conséquent la consommation de carburant, s’aligne sur les objectifs de la compagnie aérienne qui consistent à diminuer les émissions tout en économisant sur les coûts de carburant. La technologie de « peau de requin » sera ajoutée à quatre Boeing 777-200ER exploités par Austrian Airlines, sachant que plusieurs avions de la flotte de Lufthansa sont déjà équipés du film AeroSHARK.

Le transport aérien contribue de manière significative aux émissions mondiales de carbone, et trouver des moyens de réduire ces émissions est un défi complexe, en particulier en raison de la haute densité énergétique requise par le carburant pour avions. Bien que des alternatives de carburants synthétiques aient été explorées comme alternatives, ces dernières affichent des coûts élevés et nécessitent des processus de production très énergivores. Des innovations comme la technologie AeroSHARK offrent une solution plus rapide, quoique modeste en terme de résultats « éco-responsables », en améliorant l’efficacité des avions existants.

Le film de protection en peau de requin n’est pas en soi une solution révolutionnaire, mais ce dernier peut réduire la consommation de carburant d’environ 1 % par vol, ce qui se traduit par des économies significatives de CO2 au fil du temps. Lufthansa prévoit de terminer les améliorations de cette technologie d’ici au mois de mars de l’année prochaine.