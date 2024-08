Final Fantasy XVI a enfin une date de sortie sur PC (et c’est très bientôt)

La version PC avait été annoncée par Square Enix quelques mois après la version PS5, mais cette fois l’heure est proche : Final Fantasy XVI sortira sur PC le 17 septembre 2024, plus d’un an après son lancement sur PlayStation 5. Le dernier volet de la saga des FF peut désormais être précommandé sur Steam et sur l’Epic Games Store et il y a même la possibilité de préco des éditions du jeu comprenant les deux DLCs déjà sortis, soit Echoes of the Fallen et The Rising Tide ! Mieux encore, une démo du jeu est proposée sur les deux plateformes, ce qui permettra aux joueurs PC de se faire une meilleure idée du gameplay très orienté « action » de cet opus. Ce n’est pas du Devil May Cry, mais on s’en rapproche furieusement. A noter que la progression du joueur dans la démo sera sauvegardée et transférée vers la version complète.



Pour rappel (ou information pour les joueurs qui ne s’y sont pas intéressés avant), « Final Fantasy XVI se déroule dans le monde de Valisthéa, dont la particularité est de contenir six cristaux immenses, appelés Cristaux-mères, produisant de l’éther et permettant aux personnes vivant à proximité d’utiliser de la magie. Autour de chaque cristal s’est construit une nation : l’Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbrèque, le Royaume de Valoed, la République de Dalméquie, le Royaume de Fer et le Dominion du Cristal. »