Optimus : Tesla recrute pour la motion-capture des mouvements de son robot humanoïde

Tesla lance la seconde phase de développement de son robot humanoide Optimus. La firme dirigée par Elon Musk recrute des personnes qui aideront à la formation du robot et surtout à la motion-capture de ses mouvements. Le poste proposé, intitulé « Data Collection Operator », concerne en fait une activité de motion capture : l’individu choisi, sera payé 48 dollars de l’heure pour bouger et marcher jusqu’à 7 heures par jours tout en portant parfois un maximum de 16 kilos, le tout avec un casque de réalité virtuelle sur la tête !

Le candidat devra mesurer entre 1,70 et 1,80 mètre, probablement pour être dans les eaux des dimensions de l’Optimus (1,73m). Plus de 50 personnes auraient déjà été employées pour ce même poste, l’objectif étant évidemment de rendre les mouvements de l’Optimus les plus naturels possibles, et les plus proches de ceux d’un être humain. Ces embauches cadrent bien avec l’objectif de Tesla de commercialiser son robot le plus tôt possible. Elon Musk table sur un lancement en 2025, mais les experts du secteur restent sceptiques. Animesh Garg, chercheur principal chez Nvidia Research, estime de son côté qu’Optimus devra traiter des millions d’heures de données avant d’être pleinement prêt à travailler dans les usines de Tesla (sans même parler de retrouver le robot chez les particuliers).