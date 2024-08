X (Twitter) décide de fermer ses opérations au Brésil et se justifie

X (ex-Twitter) a déclaré que ses bureaux au Brésil vont fermer, sur fond de bras de fer entre le réseau social et le juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes.

X s’est dit forcé de prendre cette décision pour « protéger la sécurité » de son personnel sur place. Il a assuré que le juge Alexandre de Moraes avait « menacé notre représentant légal au Brésil d’arrestation » en cas de non-respect de ce que le réseau social a appelé des décisions de « censure » visant à bloquer certains contenus.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.

Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE

