Hitman 3 VR: Reloaded : du gameplay (prometteur) sur Quest 3

On peut y croire. Hitman 3 VR: Reloaded – la version VR du titre de IO Interactive qui sera bientôt disponible sur les casques Meta Quest 3 -, se dévoile un peu plus avec un trailer de gameplay extrêmement encourageant. Ce que l’on note immédiatement, c’est le choix d’une DA en cel-shading nettement plus cartoon que la version originale (qui se veut tout simplement réaliste dans son rendu), un choix de style graphique qui permet de pallier la faible puissance de calcul du Meta Quest 3 par rapport au PC ou au PSVR, tout en gardant un visuel agréable à l’oeil. Le résultat est en tout cas très convaincant, d’autant plus que les visuels « photo-réalistes » ont tendance à plus mal vieillir dès lors que les performances des plateformes augmentent.

On remarque aussi l’interface évidemment largement remaniée, la possibilité de manier deux armes ou objets à la fois, de nouveaux mouvements, etc. Qui aurait cru qu’il serait possible de porter Hitman 3 VR: Reloaded sur une plateforme aussi peu puissante que le Meta Quest 3 ? Un vrai tour de force. Hitman 3 VR: Reloaded sortira très prochainement sur Quest 3 et est déjà disponible en précommande avec une réduction de 10 %.