Dragon Age: The Veilguard a une date de sortie (et un nouveau trailer)

Dragon Age: The Veilguard sortira le 31 octobre, et incidemment sera le premier « nouvel opus » de la franchise depuis Dragon Age: Inquisition en 2014. Cet action-RPG très attendu du studio BioWare a suscité un enthousiasme considérable malgré l’accueil mitigé de son prédécesseur. Cette nouvelle version adopte un style légèrement plus cartoon par rapport aux précédents volets, ce qui n’a pas manqué de susciter son lot de critiques (les joueurs sont de grandes conservateurs). Le jeu fera également revenir des personnages appréciés des fans comme Varric et Solas, ce dernier apparaissant cette fois comme l’antagoniste principal de l’aventure.



Dragon Age: The Veilguard promet un gameplay plus rapide et dynamique que ses prédécesseurs, tout en permettant aux joueurs de faire des pauses lors prises de décision tactiques. Le jeu propose aussi une roue de décision pour les choix narratifs, un menu de lancement rapide pour les raccourcis, ainsi qu’une plus grande variété d’options d’accessibilité. Bien qu’il reste encore quelques inconnues concernant le lore et le développement de l’arc narratif, les fans n’auront plus longtemps à attendre pour voir comment tout cela se concrétise. Dragon Age: The Veilguard sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Les précommandes sont déjà ouvertes.