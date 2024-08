Megaupload : Kim Dotcom va être extradé vers les Etats-Unis

Après des années de procédure, c’est l’heure de rendre des comptes pour Kim « Dotcom » Schmitz. Le hacker allemand, ancien propriétaire du site de contenus piratés Megaupload, va devoir répondre de ses actes devant la justice américaine. L’ordre d’extradition a en effet été signé par le ministre de la Justice néo-zélandais, Paul Goldsmith, ce dernier confirmant que « M. Dotcom devrait être remis aux États-Unis pour être jugé. »

L’acte d’accusation est lourd : Megaupload aurait causé aux ayants droits (maisons de disque, studios de cinéma) des pertes de près d’1/2 milliard de dollars, sans oublier des accusations de blanchiment d’argent et de racket. Kim Doctom est installé en Nouvelle-Zélande depuis 2010 et n’a cessé depuis de lutter contre son extradition. Le site Megaupload a été fermé en 2012, l’année même où le manoir de Dotcom situé à Auckland a été perquisitionné. A noter que dans le cadre de cette même affaire, deux anciens responsables de Megaupload, Mathias Ortmann et Bram van der Kolk, ont été condamnés l’an dernier respectivement à 31 et 30 mois de prison.

Pour toute réaction à la procédure d’extradition (désormais en cours), Kim Doctom s’est fendu comme à son habitude d’une déclaration un brin lunaire : « la colonie obéissante des États-Unis dans le Pacifique Sud a décidé de m’extrader pour ce que les utilisateurs ont téléchargé sur Megaupload, sans y être invités. »