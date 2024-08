Replaced : le jeu d’action en pixel art est repoussé en 2025 (PC, Xbox Series, Game Pass)

L’année 2024 s’annonçait comme un grand cru pour la plateforme Xbox. Et puis, comme souvent, comme toujours ou presque depuis le début de la gen Xbox Series, les désillusions ont commencé à s’enchainer, à commencer par un constat terrible : en 2024, la seule nouveauté exclusive des Xbox Studios est Hellblade 2. En presque 8 mois, cela fait (très) peu, mais l’on pouvait compter au moins sur une véritable armada des titres exclusifs au support, tous annoncés pour le dernier trimestre (ou presque) : Avowed, Stalker 2, Flight Simulator 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Age of Mythology, Replaced ou bien encore Towerborne, les titres s’enchainent. Mais malheureusement, les reports aussi s’enchainent, comme TOUJOURS, au point que l’on pressent déjà que la fin de l’année sera beaucoup moins riche en titres que ce qui était prévu de prime abord.



Après le report d’Avowed au mois de février 2025, et celui de Stalker 2 au 20 novembre (en attendant peut-être un énième report pour l’an prochain), c’est donc au tour du très prometteur Replaced d’être décalé à 2025. Le studio ukrainien Sad Cat Studios vient en effet de repousser la sortie de son jeu en pixel art, et ce pour la troisième fois en 2 ans. Pire encore, Sad Cat Studios n’annonce aucune date précise, ce qui laisse comprendre que l’on est sans doute très loin encore du produit final. Dommage, car avec sa direction artistique de premier plan et son ambiance oscillant entre Blade Runner et le film noir, Replaced semblait être une très belle prise pour le Game Pass pour la fin de l’année, surtout face à une PS5 que rien ne semble jamais atteindre (y compris l’absence de jeux des PlayStation Studios).

Si l’on rajoute à cela le micmac pas très clair autour de Black Myth Wukong (plusieurs indices laissent comprendre que Sony a peut-être obtenu une exclusivité temporaire alors que le studio reporte publiquement le report de la version Xbox sur l’optimisation du développement) et la sortie surprise du prochain Astrobot à la rentrée (initialement, aucun jeu des studios PlayStation ne devait sortir avant avril 2025), cette seconde partie de l’année semble de moins en moins à l’avantage de Xbox en terme de sorties de titres exclusifs potentiellement marquants.