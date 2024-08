Trump interviewé par Musk : un fiasco avant même de commencer

Ce n’est même pas une surprise : la conversation entre Elon Musk et Donald Trump aura donné lieu à l’une des séquences les plus lunaires et les plus dystopiques du 21ème siècle. Tout a commencé par un énorme retard de 40 minutes, que le milliardaire américain Elon Musk a attribué à une attaque DDoS massive (par déni de service). Enfourchant pour la énième fois son dada complotiste, Musk a considéré que cette « attaque » illustrait « l’opposition de beaucoup de gens à entendre simplement ce que le président Trump a à dire ». Le problème est que la justification du retard (une attaque DDoS) est très probablement un grossier mensonge. Comment en effet une attaque DDoS parviendrait-elle à paralyser uniquement un Space de X sans toucher le reste du réseau social ? Un expert en attaques DDoS volumétriques interrogé par NBC News validera ce soupçon de mensonge : « une analyse du trafic internet ne montre aucun signe d’une attaque ayant visé X. La plateforme semblait par ailleurs fonctionner normalement ». Un salarié de X confirmera en outre au site The Verge que X n’avait pas subi d’attaque ciblée ou massive juste avant l' »interview ».

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024