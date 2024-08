Une centaine d’habitations imprimées en 3D ont été construites au Texas

Un lotissement de 100 maisons construites à l’aide d’une immense imprimante 3D à Georgetown, au Texas, est en voie d’achèvement après seulement deux ans de travaux. Le projet, appelé Wolf Ranch, est une collaboration entre le spécialiste de construction en impression 3D ICON et la société de construction de maisons Lennar. Les maisons sont construites à l’aide de l’imprimante Vulcan d’ICON, qui mesure près de 14 mètres de large et pèse plus de 4,75 tonnes. La construction a débuté en novembre 2022, l’objectif étant de terminer les 100 maisons d’ici la fin de l’été. Les prix de ces habitations imprimées en 3D varient de 450 000 à 600 000 dollars, et plus d’un quart ont déjà été vendues, certains propriétaires ayant même déjà emménagé.

L’imprimante 3D Vulcan utilise un mélange de béton, d’eau, de sable et d’autres matériaux pour construire les murs des maisons de plain-pied, trois semaines étant suffisants pour imprimer une habitation complète. Bien que les murs soient entièrement imprimés en 3D, les fondations et les toits restent construits par des équipes humaines. Les maisons sont conçues pour être résistantes, durables et écoénergétiques, l’architecture de style « ranch contemporain » étant l’oeuvre du cabinet d’architecture BIG-Bjarke Ingels Group. Petit bémol cependant, l’épaisseur des murs interfère avec les signaux WiFi, obligeant les résidents à utiliser des routeurs internet en maillage. A noter que la NASA s’intéresse à la technologie d’ICON pour construire des structures sur la Lune dans le cadre de son programme d’exploration Artemis.