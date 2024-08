Le Venezuela bannit X (Twitter) pendant 10 jours

Le président du Venezuela Nicolás Maduro a annoncé lors d’une manifestation en sa faveur à Caracas que le réseau social X (ex-Twitter) était banni pendant dix jours.

L’agence en charge des télécommunications « a décidé de retirer le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pendant 10 jours de la circulation au Venezuela », a lancé Nicolás Maduro, soulignant que c’était sur sa proposition. « Personne ne me fera taire, je vais affronter l’espionnage de l’empire technologique. Elon Musk est le propriétaire de X et a violé toutes les règles du réseau social Twitter, devenu X, et les a violées en incitant à la haine et au fascisme », a poursuivi le président, qui accuse régulièrement le milliardaire américain de comploter contre lui.

Le président avait annoncé lundi se retirer de WhatsApp tout en fustigeant les réseaux sociaux accusés de tentative de « coup d’État cyberfasciste criminel » dans le sillage de son élection contestée.

Le Conseil national électoral (CNE) a ratifié la victoire de Nicolás Maduro avec 52% des voix sans toutefois rendre publics le décompte exact des voix et les procès-verbaux des bureaux de vote, assurant avoir été victime d’un piratage informatique.

Selon l’opposition, qui a publié les procès-verbaux obtenus grâce à ses scrutateurs — dont la validité est rejetée par Nicolás Maduro — Edmundo Gonzalez Urrutia, qui avait remplacé au pied levé la cheffe de l’opposition Maria Corina Machado — déclarée inéligible —, a remporté le scrutin avec 67% des voix.

L’opposition ainsi que de nombreux observateurs estiment que le piratage du CNE est une invention du gouvernement pour ne pas avoir à publier les procès-verbaux des bureaux de vote. Nicolás Maduro et les autorités ont accusé plusieurs fois Elon Musk d’avoir participé à l’attaque cybernétique du CNE.