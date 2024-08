Star Wars : Jedi Survivor sera aussi disponible sur PS4 et Xbox One ! (date + préco)

Y’aurait-il encore des sous à gratter du côté de la génération précédente de consoles ? Electronic Arts semble avoir tranché par la positive : Star Wars Jedi: Survivor est dès aujourd’hui disponible en précommande pour les consoles Xbox One et PS4. Le jeu sera disponible sur ces plateformes le 17 septembre prochain, mais uniquement dans une version standard (seule la new gen a droit à une version Deluxe). Pour rappel, Star Wars : Jedi Survivor est initialement sorti sur PS5 et Xbox Series (et bien entendu sur PC) au mois d’avril 2023.

Sachant les gros soucis d’optimisation du jeu à sa sortie, peut-être vaudra t-il mieux attendre un peu avant de se précipiter sur ces nouvelles versions. Les plus gros problèmes concernaient toutefois la version PC, ce qui laisse un peu optimiste. L’arrivée du jeu sur la gen précédente n’est pas forcément une surprise en soi : le parc de PS4/Xbox One est encore considérable même si nombre de joueurs ont fait la bascule sur les consoles de nouvelle génération. Star Wars : Jedi Survivor sera proposé au prix de 60 euros sur PS4 et Xbox One.