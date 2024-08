X attaque en justice les agences publicitaires qui l’ont boycotté

Après avoir dit aux agences publicitaires d’« aller se faire voir » (en fait, la traduction littérale de « Go F-ck Yourself » est un peu plus salée), Elon Musk vient de pousser le curseur un peu plus loin à l’encontre des régies qui ont osé boycotté X. La plateforme de réseau social vient en effet de déposer une plainte antitrust contre la Global Alliance for Responsible Media (GARM) et plusieurs de ses membres (Mars, Unilever et CVS Health). « Nous avons essayé d’être gentils pendant 2 ans et nous n’avons obtenu que des paroles vides », a écrit Elon Musk sur X. « Maintenant, c’est la guerre. »

La CEO Linda Yaccarino, qui ressemble de plus en plus à une « femme de paille » dans l’organisation de X, a officialisé la procédure, précisant que les sociétés concernées avaient commis un « boycott illégal » de X, boycott dont l’objectif était rien moins que de « chercher à priver les utilisateurs de X, qu’ils soient fans de sport, joueurs, journalistes, militants, parents ou leaders politiques et corporatifs, de la place publique mondiale ». La plainte allègue même que la GARM aurait conspiré pour empêcher des milliards de dollars de revenus publicitaires de rentrer dans les caisses de Twitter.

X a décidément la main chaude lorsqu’il s’agit de faire appel aux tribunaux. Déjà l’an dernier, la plateforme avait attaqué en justice l’association anti-raciste Center for Countering Digital Hate (CCDH), parce que cette dernière avait publié une étude montrant que X n’avait pas vraiment fait d’efforts particuliers pour supprimer les publications haineuses. Cette plainte avait évidemment été rejetée par un juge.