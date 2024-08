La secteur de la tech américaine s’effondre en bourse : -900 milliards de dollars de capitalisation en 24 h !

Les indicateurs économiques ne sont pas bons et les valeurs de la tech en prennent pour leur grade. En un week-end, Berkshire Hathaway a réduit de moitié sa participation dans Apple (de 5,6 % à environ 2,8 %), un coup de grisou (-4% pour AAPL) qui s’est rapidement étendu à l’ensemble des valeurs de la tech américaine (Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft et Tesla). Les « 7 fantastiques » comme on surnomme désormais ces géants technologiques, ont ainsi perdu en une seule journée près de 900 milliards de dollars en capitalisation, une véritable saignée liée aux craintes de plus en plus vivaces d’une récession de l’économie américaine, la FED étant accusée de ne pas avoir baissé suffisamment tôt les taux d’intérêts (moteur de la relance par la consommation aux US).

Outre Apple, Amazon, Microsoft et Nvidia ont également vu leurs actions chuter respectivement de 8,3%, 5% et 8,4%, des baisses spectaculaires qui reflètent bien la position ambivalente de la tech dans la société américaine. En cas de crise économique grave, ce sont en effet les produits technologiques qui seront sacrifiés en premier, n’étant pas vitaux pour la survie d’un ménage. Les analystes ont anticipé cet effet de bascule, même si évidemment ces mini-cracks boursiers ne sont pas les indicateurs les plus fiables d’une crise économique structurelle à venir. Il ne faut pas négliger l’effet « Lemmings » qui veut que les investisseurs et les traders ont tendance à suivre et donc à amplifier le mouvement dès lors que la houle se fait un peu forte.