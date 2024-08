John Wick 4 aura une suite en série TV, en plus d’un film

John Wick : Chapitre 4 aura le droit à une suite, et ce sera aussi bien en film qu’en série TV. Celle-ci est en développement chez Lionsgate, le studio qui a produit les quatre films.

La série a pour le moment le titre John Wick: The High Table, comme l’indique Deadline. Lionsgate n’a pas encore noué d’accord et cherche justement un diffuseur. Netflix, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+… le studio a le choix et se tournera vers la meilleure offre. À l’instar de Sony, Lionsgate ne dispose pas d’un service de streaming dédié, ce qui lui permet de proposer ses programmes à différentes plateformes.

La série John Wick: The High Table est vendue avec le synopsis suivant :

John Wick a laissé le monde de la Grande Table dans une position précaire et une série de nouveaux personnages chercheront à se faire un nom tandis que certains des personnages les plus solides de la franchise resteront attachés à l’ordre du vieux monde. La série combinera le nouveau et l’ancien, et fera entrer l’univers de John Wick dans une nouvelle ère.

Keanu Reeves produira la série avec Basil Iwanyk et Erica Lee de la société de production Thunder Road. Chad Stahelski, le réalisateur des quatre films, assurera la production exécutive via la société 87Eleven Entertainment et réalisera le pilote (épisode d’essai). Robert Levine sera le scénariste, le showrunner et le producteur exécutif. Et pour finir, Lionsgate Television produira la série.

Le premier film John Wick est sorti en 2014, tandis que le quatrième est sorti en 2023. Un cinquième film est en cours de développement, tandis que le film spin-off John Wick Presents : Ballerina avec Ana de Armas devrait sortir au cinéma en 2025.