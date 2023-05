John Wick : la franchise passe le milliard de dollars de recettes

John Wick 4 a rencontré un énorme succès : avec près de 427 millions de dollars de recettes, ce 4ème opus est de très loin celui qui a rapporté le plus, au point que la franchise dans son ensemble a désormais passé la barre du milliard de dollars de recettes ! Certes, c’est beaucoup moins que les 1,2 milliard de dollars récolté par le seul film Super Mario, et bien sûr encore plus loin des 2,4 milliards de dollars d’Avatar 2, mais il faut tout de même se souvenir que John Wick premier du nom n’avait rapporté que 87,8 millions de dollars en 2014. Comme quoi, la grande popularité du personnage incarné par Keanu Reeves ne se vérifiait pas vraiment au box-office.

“Ce jalon témoigne du travail incroyable de Chad Stahelski et Keanu Reeves » a déclaré ravi le patron de Lionsgate, « qui se sont donnés pour mission de se surpasser à chaque film. Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers les cinéphiles du monde entier qui nous ont emmené à cet incroyable accomplissement”.

Considéré par les critiques comme le meilleur film de la saga, John Wick a su se renouveler en rajoutant au séquences de tir spectaculaires des moments mémorables de baston au cors à corps ou à l’arme blanche, dans la grande tradition parfois des films de kung-fu asiatiques.