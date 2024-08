Xbox Series : la sortie d’Avowed est repoussée de 3 mois

Nous sommes au mois d’août, et l’unique nouveauté des Xbox Studios à débarquer sur Xbox Series (et incidemment sur PC) est l’excellent Hellblade 2. Cela fait peu, et on se gardera bien de comparer à l’absence de jeux first party sur la console de Sony sachant que la PS5 récupère de grosses cartouches en éditeur tiers (Helldivers 2, Stellar Blade, FF VII , et très bientôt Black Myth : Wukong), sans oublier le FPS coopératif Concord. Alors certes, Xbox a prévu du lourd pour les mois à venir qui nous séparent de 2025, mais le créneau hyper serré peut faire craindre qu’une part non négligeable des jeux annoncés ne finisse par basculer sur l’an prochain. C’est malheureusement ce qui vient de se passer avec Avowed, dont la date de sortie vient de glisser au 18 février 2025, soit un report de trois mois ! Le compte X de Xbox passe en mode damage control pour nous annoncer la nouvelle : « Tellement de jeux arrivent ! C’est pourquoi nous décalons la sortie de Avowed au 18 février 2025 pour permettre aux backlogs des joueurs de souffler un peu ».

So many games coming! As such, we're moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room. Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa — Xbox (@Xbox) August 2, 2024

Un petit coup d’oeil sur les dates de sortie des futurs jeux Xbox laisse craindre une véritable saignée de reports, Microsoft ayant énormément de mal à tenir ses engagements de date. Si la prochaine grande extension de World of Warcraft semble bien calée pour la fin août et que Age of Mythology ainsi que Ara ne devraient pas déborder de la rentrée, il y a de quoi se faire un peu plus de soucis pour Flight Simulator 2024, dont la date de lancement est fixée au mois de novembre, sans même parler d’Indiana Jones, de la grande extension de Starfield Shattered Space et de Towerborne, qui n’ont tout simplement pas de date fixe à l’heure d’écrire ces lignes. En guise de lot de consolation, Xbox confirme que Avowed sera montré en détail le 23 août prochain lors d’un stream live. On ne peut en tout cas que faire le constat que Xbox ne parvient à profiter des passages à vide de PlayStation, sachant que la PS5, même en carence de jeux first party (comme c’est actuellement le cas), se vend par millions chaque trimestre.