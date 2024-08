Intel licencie 15 000 employés après des déceptions pour l’IA et les revenus

Intel a annoncé un grand plan social pour réduire ses coûts de 10 milliards de dollars : la société prévoit de licencier plus de 15% de son personnel d’ici la fin de l’année, ce qui représente 15 000 employés.

En retard sur ses concurrents dans les puces adaptées à l’intelligence artificielle générative, Intel a publié des pertes nettes de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, au lieu de 1,5 milliard de bénéfice net il y a un an. Le chiffre d’affaires est en baisse de 1% à 12,8 milliards de dollars.

Alors que le reste de l’industrie investit massivement dans les composants électroniques de pointe, payés à prix d’or par Microsoft, Google et les autres, Intel compte réduire ses dépenses en capital de plus de 20% pour l’ensemble de l’année, à un montant compris entre 25 et 27 milliards de dollars. Il a aussi annoncé qu’il ne verserait pas de dividende à la fin de l’année.

« Nos revenus n’ont pas augmenté comme prévu et nous n’avons pas encore tiré pleinement parti de tendances puissantes, comme l’IA », a déclaré Pat Gelsinger, le patron d’Intel dans une note aux employés. « Nos coûts sont trop élevés, nos marges sont trop faibles. Nous devons prendre des mesures plus audacieuses pour remédier à ces deux problèmes, particulièrement au vu de nos résultats financiers et de nos perspectives pour le second semestre de 2024, qui est plus difficile que prévu », a-t-il ajouté.

Les marchés n’ont pas du tout apprécié les résultats financiers d’Intel et l’annonce des 15 000 licenciements d’employés. En conséquence, l’action a chuté de 18,90% en post-séance à la Bourse, pour tomber à 23,56 dollars. L’action a chuté de 39,23% depuis le début de l’année.