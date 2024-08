DJI Neo : DJI s’apprête à commercialiser un drone 4K à très bas prix

Un employé d’une boutique Walmart a été sans doute un peu trop empressé de mettre en ligne ce nouveau produit : le petit drone DJI Neo, capable de filmer en 4K malgré son poids plume de 135 grammes, s’est dévoilé probablement à quelques jours de sa présentation officielle. Une photo de l’emballage livre d’autres spécifications : le drone dispose des fonctions de suivi du sujet par IA et du contrôle de la main, du Quickshot, d’un stabilisateur d’image et d’arceaux de protection pour les hélices. A noter que la FCC a elle aussi reçu les spécifications du produit.

Avec 135 grammes sur la balance, le DJI Neo sera le plus léger des drones de la marque chinoise, et d’une bonne coudée puisque le DJI Mini 4K pèse tout de même 250 grammes, soit presque le double du poids du Neo. Ces dimensions laissent comprendre que le Neo sera positionné sur un segment tarifaire extrêmement bas. Le pack Fly More Combo comprenant une télécommande, trois batteries et des hélices supplémentaires s’affiche à 329 dollars, ce qui signifie que le drone seul sera probablement commercialisé aux alentours des 200 dollars.