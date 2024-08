Logitech a dans ses cartons une « souris éternelle »… avec abonnement !

En voilà une idée originale : le CEO de Logitech Hanneke Faber a déclaré dans le podcast Decoder de The Verge (avec le journaliste Nilay Patel) que son entreprise avait dans ses cartons une souris… « éternelle » : « L’autre jour, en Irlande, dans notre centre d’innovation, un de nos membres de l’équipe m’a montré une souris éternelle, en la comparant à une montre. C’est une belle montre, pas une montre super chère, mais je n’ai pas l’intention de jeter cette montre. Alors pourquoi devrais-je jeter ma souris ou mon clavier s’ils sont de qualité fantastique, bien conçus et compatibles avec des logiciels ? La souris éternelle est l’une des choses que nous aimerions atteindre. »

« Un peu plus lourde » qu’une souris standard, ce mulot éternel pourrait en outre bénéficier de mises à jour régulières (nouvelles fonctions, services), via un système d’abonnement (payant ? Ce n’est pas précisé). Le même type de modèle économique pourrait être proposé sur d’autres accessoires : « Nous continuons à recycler et à remettre à neuf des produits. Tout cela est bien. Mais cela dit, je suis intriguée par une souris éternelle ou une solution de vidéoconférence éternelle que vous mettez à jour avec des logiciels et pour laquelle vous créez un modèle économique autour de cela. »

Si le projet est en cours chez Logitech, tout n’est donc pas encore totalement ficelé, comme en attestent les hésitations de Faber : « La souris éternelle pourrait être celle que vous gardez et que nous mettons à jour avec des logiciels, mais cela pourrait aussi être la souris que vous échangez chez Best Buy, qui la reprend et la remet à neuf et la revend, ce qui est un autre modèle économique. Nous commençons à faire cela, mais pas encore à l’échelle nécessaire. »