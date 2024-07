Google met à jour son moteur de recherche pour mieux lutter contre les deepfakes

Google vient de mettre à jour l’algorithme de son moteur de recherche et sa procédure de demande de suppression de contenu afin de mieux lutter contre les deepfakes sexuellement explicites non désirés générés par l’IA. Bien que Google permette déjà aux victimes de demander la suppression de ce type de contenu, le géant américain promet désormais de simplifier le processus. Une fois les deepfakes signalés identifiés, Google Search filtrera automatiquement les résultats de recherche similaires pour éviter que les utilisateurs aient à signaler à plusieurs reprises des images presqu’identiques ou des duplicatas.

De plus, l’algorithme de recherche de Google sera mis à jour pour traiter le problème croissant du contenu explicite généré par l’IA, qui est de plus en plus facilement accessible et en ligne. La mise à jour rétrogradera également les sites qui hébergent fréquemment des deepfakes non consensuels. Bien que la différenciation entre le contenu explicite consensuel et les médias générés par l’IA sans consentement reste actuellement un défi technique, les efforts de Google ont déjà réduit de plus de 70 % la réapparition de ces deepfakes. Des résultats probants donc, même s’il reste beaucoup à faire…