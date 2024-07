World of Warcraft : The War Within : une nouvelle cinématique pour faire monter la hype

Blizzard sait faire monter la hyper, et c’est peu dire que l’éditeur propose les plus belles cinématiques du secteur du JV. Le dernier trailer de World of Warcraft : The War Within est une nouvelle « master class » dans le domaine. Cette cinématique donne à voir quelques personnages importants de cette extension, comme un Terrestre (proto-nain à la chair de pierre) travaillant à la forge dans les Abîmes Retentissants, la paladin arathi Faerin, demi-elfe envoyée par l’Empire Arathi pour défendre la région souterraine de Sainte-Chute, la druidesse Orweynasans du peuple des Harronirs, une race qui défend les Grandes Racines de leur arbre sacré, sans oublier bien sûr l’armée nérubienne, qui tentera de mettre un terme à l’épopée de nos héros.



La sortie de The War Within sera précédée par l’évènement Visions Radieuses, du 31 juillet au 27 août, une épreuve en 4 grandes étapes qui permettra notamment aux joueurs de récolter une monnaie échangeable contre de l’équipement. World of Warcraft : The War Within sera disponible le 27 août (ou le 23 août pour l’accès anticipé), sur PC évidemment.