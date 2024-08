Playground Games (Forza Horizon) se dote d’un nouveau studio… pour le développement de Fable

Playground Games est sans aucun doute possible l’un des fleurons des Xbox Studios. Les créateurs de Forza Horizon 5 (le mieux noté des jeux Xbox Series) et de l’impressionnant Fable (dont la sortie est prévue en 2025) viennent de se doter d’un tout nouveau studio de développement…aujourd’hui entièrement dédié au développement de Fable. Il s’agit plus en fait d’une extension des studios existants. Playground Games passe ainsi de 2 à 3 studios, comme le précise le communiqué officiel sur Linkedin : « Aujourd’hui, Playground possède trois studios de classe mondiale à Leamington Spa. Dans notre QG d’origine, nous continuons à soutenir et à développer l’énorme et dynamique communauté Horizon. Dans nos nouveaux studios, à l’autre bout de la ville, nous sommes ravis de développer Fable, un nouveau départ pour la franchise légendaire. »

On peut supposer que le fait de séparer les équipes de développement permet de garder une certaine cohérence lors de la création de chaque jeu en préparation, ce qui évite ainsi le casse-tête (voire le chaos) organisationnel qui découlerait d’un seul même studio travaillant sur plusieurs jeux à la fois. La séparation physique entre les équipes garantit ainsi chacune d’elles se focalise sur son seul objectif. L’équipe en charge de Fable assurera forcément le suivi du jeu après sa sortie, et aura probablement en charge l’un des futurs jeux de Playground Games (mais pas un jeu Horizon à priori, puisque la franchise est déjà prise en charge par le « QG d’origine »).