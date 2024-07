Si l’on en croit le spécialiste en cybersécurité Zscaler, une grande entreprise du « Fortune 50 » a versé à des pirates informatiques une rançon de 75 millions de dollars. Dans un récent rapport sur les tendances des attaques par ransomware, Zscaler a ainsi révélé que cette firme anonyme a effectué en début d’année un énorme paiement à un groupe de ransomware peu connu appelé Dark Angels. Il s’agirait de la plus grande transaction liée à un ransomware jamais rapportée (d’autres sociétés ont peut-être versé des sommes plus importantes sans qu’on ne le sache).. La société de suivi de cryptomonnaies Chainanalysis a également confirmé ce paiement de 75 millions de dollars à Dark Angels.

Dark Angels se distingue des autres groupes de ransomware en ciblant généralement une seule grande entreprise à la fois et en exigeant des rançons élevées. Au mois de septembre 2023, Dark Angels a infiltré un conglomérat international fournissant des systèmes d’automatisation de bâtiments, volant 27 To de données et cryptant les machines virtuelles VMware ESXi de l’entreprise. Après quoi, les pirates ont exigé une rançon de 51 millions de dollars. Zscaler suggère que cette stratégie de cibler des entreprises de grande valeur pour des paiements importants est une tendance à surveiller, car d’autres groupes de ransomware pourraient être incités à adopter des tactiques similaires. Voilà qui n’est pas très rassurant sachant que ces grands groupes opèrent sur des marchés potentiellement sensibles…