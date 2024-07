EV : Samsung va produire des batteries solides offrant une autonomie de 900 à 1 000 kilomètres

Les voitures électriques à très haute autonomie (au-delà de 500-600 km) seront probablement lancées sur le marché avant 2030. Samsung a mis au point une technologie de batterie solide (ou batterie à électrolyte solide) à semi-conducteurs capable d’offrir des autonomies record aux futurs modèles de voitures électriques. Ces nouvelles batteries promettent non seulement une autonomie accrue mais aussi des temps de charge bien plus rapides et un niveau de sécurité largement amélioré (il n’y aurait presque plus de risques d’incendie). Le plus beau ? La production de masse pourrait démarrer dès 2027, et plusieurs constructeurs automobiles, dont Hyundai, Stellantis et General Motors, auraient déjà testé des échantillons !

Bref, on ne parle pas ici de simples prototypes dont la production de masse est reportée aux calendes grecques, mais bien à des modèles de batteries déjà exploitables par des véhicules de série. Dans un premier temps, ces batteries très haut-de-gamme seront utilisées dans des « véhicules électriques super premium », et offriront une autonomie de 900 à 1 000 kilomètres. Cette fois, les choses deviennent sérieuses (et les longs trajets envisageables en VE).

Samsung développe également pour ses clients haut de gamme une batterie NCA à haute teneur en nickel, là encore dotée d’une capacité énergétique accrue. Pour le marché d’entrée de gamme, le géant sud-coréen prévoit de proposer une batterie « semi-solide » plus abordable et travaille sur des batteries LFP et mid-nickel afin de réduire les coûts. Et ce n’est pas fini : d’ici 2029, Samsung s’est fixé pour objectif de produire des batteries capables de se recharger en neuf minutes et de durer 20 ans.