Sabotages de fibre optique : le parquet de Paris se saisit de l’affaire

Le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête à la suite des sabotages de plusieurs réseaux de fibre optique qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi en France. Cela fait suite à plusieurs perturbations de l’accès à Internet.

La procureure de Paris annonce la saisine de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) après les sabotages de fibre optique. Selon BFMTV, l’enquête a été ouverte pour « détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », « atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits ».

Il y a de l’avancée concernant cette affaire. La Fédération française des télécoms annonce dans un communiqué qu’il y a en réalité eu 9 départements touchés et non 6 comme cela avait été annoncé au départ. Les départements sont l’Ardèche (07), la Drôme (26), la Marne (51), la Meuse (55), l’Oise (60), l’Aude (11), l’Hérault (34), les Bouches-du-Rhône (13) et le Vaucluse (84). La Fédération française des télécoms « condamne fermement ces cas de vandalisme qui affectent la vie des Français, au moment où le monde entier a les yeux tournés vers les Jeux olympiques et paralympiques ». Elle « appelle à un renforcement de l’arsenal pénal à l’encontre des auteurs de tels actes ».

De son côté, Free assure que tout est revenu à la normale après l’intervention de ses équipes.