Elon Musk publie un deepfake de Kamala Harris, ce qui enfreint une règle importante de X

Les hommes puissants ça ose tout; c’est même à ça qu’on les reconnait. Elon Musk est incontestablement un homme puissant, puissant et désormais orienté sans ambiguïté à l’extrême droite du spectre politique nord américain. L’entrepreneur milliardaire voue une haine sans borne au camp démocrate, qu’il ne cesse d’accuser de promouvoir une idéologie « woke » selon lui capable de détruire la société américaine tout entière. La haine n’est pas vraiment bonne conseillère puisqu’il y a quelques heures, Musk a publié un deepfake de Kamala Harris, désormais au coude à coude avec Donald Trump dans les derniers sondages. La vidéo montre la candidate démocrate qualifier le président Biden de sénile et ajouter qu’elle ne « sait rien de la gestion du pays ». Elle se qualifie également de « recrue ultime pour la diversité » en tant que femme et personne « racisée ». La vidéo a également été éditée en remplaçant les images de l’ancien président Donald Trump et de son colistier, le sénateur JD Vance, par des photos de Biden.

This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

Bref, un grossier montage… qui contrevient clairement aux règles de X (qu’Elon Musk a racheté à grands coups de milliards de dollars). Les CLUF du réseau social interdisent en effet le partage de « médias synthétiques, manipulés ou hors contexte susceptibles de tromper ou de dérouter les gens et de nuire ». Ces manipulations sont d’autant plus critiques ici que les Etats-Unis sont en pleine période électorale présidentielle, un contexte qui oblige les plateformes à redoubler de vigilance concernant les contenus trafiqués ou manipulés par l’IA. Pour ne rien arranger, plusieurs retours indiquent que Grok, l’IA de xAI (une autre société de Musk) commence aussi à raconter n’importe quoi, prétendant par exemple que les bulletins de vote sont verrouillés dans 8 Etats et qu’il ne sera pas possible de voter pour l’actuelle vice-présidente Kamala Harris, ce qui est évidemment faux.