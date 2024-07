Firefox 128.0.3 corrige le bug empêchant de visiter certains sites

Peu de temps à peine après la mise à jour 128.0.2, Mozilla propose Firefox 128.0.3 pour là encore corriger des bugs. Il y a notamment un bug gênant dans le lot qui concerne l’accès aux sites Internet.

Mozilla fait savoir que Firefox pouvait être dans l’incapacité de se connecter à des sites via HTTP/2. Il s’agit d’une version améliorée du protocole HTTP qui optimise la performance des communications Web en introduisant la multiplexation des requêtes, la compression des en-têtes, et le serveur push. Ces améliorations réduisent la latence et augmentent la vitesse de chargement des pages Web.

Deux autres bugs sont corrigés avec la mise à jour. Il y a une correction des lignes de tableau réduites qui n’apparaissaient pas comme prévu dans certaines situations. Et on retrouve une correction du clavier à l’écran de Windows qui pouvait cacher la page Web lorsqu’elle était affichée.

Vous pouvez télécharger Firefox 128.0.3 depuis le site de Mozilla. Si vous avez déjà le navigateur installé, il suffit de cliquer sur les trois barres horizontales (menu hamburger) en haut à droite puis de se rendre dans Aide > À propose de Firefox. Un bouton va normalement apparaître, vous indiquant qu’une mise à jour est disponible. Cliquez dessus pour que le téléchargement se lance puis cliquez à nouveau pour procéder à l’installation.