X (Twitter) se met à analyser vos tweets pour entraîner son IA Grok

X (ex-Twitter) a décidé d’activer un réglage qui analyse par défaut toutes les publications des utilisateurs afin d’entraîner son intelligence artificielle Grok. Ceux qui le souhaitent peuvent le désactiver.

Pour cela, il faut se rendre sur cette adresse, ce qui vous renvoie dans les paramètres de votre compte X. Ici, vous verrez une option :

Il se trouve que l’option est cochée par défaut. Vous pouvez donc la décocher pour empêcher X d’utiliser vos publications pour entraîner son IA Grok. De même, vous pouvez choisir « Supprimer l’historique des conversations » juste en dessous.

Dans un message posté il y a quelques minutes, X indique que l’option est disponible dès maintenant depuis le Web et elle arrivera bientôt sur l’application mobile. Il n’y a cependant pas une date communiquée.

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is…

— Safety (@Safety) July 26, 2024