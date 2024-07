Les films et séries qui arrivent sur Netflix en aout 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juillet 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Love is Blind: Mexique – Love Is Blind Mexico

Date : 01/08 (sortie hebdomadaire)

Synopsis : Ces célibataires doivent se marier… sans s’être jamais rencontrés. L’expérience nommée aux Emmys débarque à Mexico pour tenter de déterminer si l’amour est réellement aveugle.

Unstable : Saison 2

Date : 01/08

Synopsis : Ellis pousse son fils réticent à prendre les rênes de son entreprise de biotechnologie, qui accueille du sang neuf et voit émerger de nouvelles rivalités.

Meurtre Mode d’Emploi – A Good Girl’s Guide to Murder

Date : 01/08

Synopsis : Cinq ans après le meurtre d’une jeune fille de 17 ans dans une petite ville anglaise sans histoire, une lycéenne décide de découvrir la vérité et de trouver le véritable meurtrier.

The Influencer

Date : 06/08

Synopsis : Plusieurs influenceurs coréens s’affrontent pour déterminer lequel a le plus d’ascendant et de pouvoir sur les réseaux sociaux. Qui décrochera le statut suprême ?

Love is Blind: Royaume-Uni – Love is Blind: UK

Date : 07/08

Synopsis : Emma et Matt Willis présentent cette expérience sociale où des célibataires britanniques en quête d’amour se fiancent avant même de se rencontrer. Mais qui dira « oui » ?

Shahmeran : Saison 2 – Shahmaran: Season 2

Date : 08/08

Synopsis : Alors qu’une puissante force obscure se réveille, Sahsu et Maran doivent surmonter une série d’épreuves qui vont déterminer leur sort, et celui de l’humanité.

Umbrella Academy : Saison 4 – The Umbrella Academy: Season 4

Date : 08/08

Synopsis : Six ans après la réinitialisation, les Hargreeves, impuissants, font face à une société secrète et découvrent que la plus grande menace pour l’univers, c’est peut-être leur clan.

Les Médailles de la Pâtisserie Américaine – Blue Ribbon Baking Championship

Date : 09/08

Synopsis : Des lauréats de la rosette bleue attribuée lors de foires d’État s’affrontent dans un grand concours de pâtisserie pour tenter de remporter la victoire… et 100 000 dollars !

Romance in the House

Date : 10/08

Synopsis : Après la faillite de son entreprise, un homme disparaît de sa famille pendant 11 ans. Mais lorsqu’il réapparaît en riche propriétaire, des retrouvailles houleuses s’ensuivent.

Emily in Paris : Saison 4 : Partie 1

Date : 15/08

Synopsis : Bien que débordée par sa vie trépidante, Emily est prête à faire des choix audacieux pour profiter de Paris et conquérir l’homme de ses rêves.

Love Next Door

Date : 17/08

Synopsis : Une femme qui tente de refaire sa vie retourne en Corée et se retrouve mêlée à son amie d’enfance, avec laquelle elle partage une histoire compliquée.

Terror Tuesday: Extreme

Date : 20/08

Synopsis : Inspirée de l’émission de radio thaïlandaise d’horreur « Angkhan Khlumpong », cette série présente huit histoires fondées sur d’authentiques témoignages d’auditeurs.

Accidente – The Accident

Date : 21/08

Synopsis : Une fête d’anniversaire tourne à la tragédie et divise une riche communauté jusqu’alors très soudée, déchirant les familles, détruisant les amitiés et ravageant les cœurs.

Deux fois 15 ans : Deux fois 18 ans – Back to 15: Back to 18

Date : 21/08

Synopsis : Lorsqu’un bug sur son blog photo la téléporte en 2009, Anita doit se réadapter à la vie universitaire tout en réalisant qu’elle n’est pas la seule à voyager dans le temps.

Baby Fever : Saison 2

Date : 22/08

Synopsis : Médecin spécialiste de la fertilité, Nana tente de concilier sa vie de mère célibataire et le réseau complexe de mensonges qu’elle a tissé, mais le passé la rattrape.

GG Precinct

Date : 22/08

Synopsis : Une jeune capitaine de police et un inspecteur loufoque tentent de résoudre les énigmes mortelles d’un tueur qui met en scène ses crimes sous la forme d ‘effrayants jeux de mots.

En Place : Saison 2 – Represent: Season 2

Date : 29/08

Synopsis : Stéphane Blé connaît un début de mandat mouvementé, entre menaces de mort, manifestations, bourdes internationales et trahisons.

Chastity High

Date : 29/08

Synopsis : Quand un lycée d’élite interdit toute relation amoureuse entre élèves et prévoit d’expulser les contrevenants, une lycéenne se fait de l’argent en aidant secrètement ses camarades.

KAOS

Date : 29/08

Synopsis : Alors que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que le tout-puissant Zeus sombre dans la paranoïa, trois mortels sont destinés à redéfinir l’avenir de l’humanité.

Cho Jung-seok, Apprenti Chanteur – A-List to Playlist

Date : 30/08

Synopsis : Après 20 ans de carrière d’acteur, Cho-Jung seok relève le défi de débuter comme chanteur en 100 jours, en mobilisant tout son réseau pour gagner du temps !

Respira – Breathless

Date : 30/08

Synopsis : Une équipe médicale passionnée fait tout pour sauver des vies dans un hôpital public où la tension, mais aussi l’amour, font battre les cœurs.

Les Silences de la Forêt – The Frog

Date : prochainement

Synopsis : La vie d’un homme bascule lorsqu’une mystérieuse femme arrive à son motel un été, l’obligeant à s’accrocher fermement à ce qu’il a de plus cher.

FILMS

La Frontière des Ombres – Borderless Fog

Date : 01/08

Synopsis : Une policière venue d’une grande ville enquête sur une série de meurtres horribles le long de la frontière entre l’Indonésie et la Malaisie et se heurte aux fantômes de son passé.

Rebel Moon – Partie 1 : Director’s Cut (Snyder’s Cut)



Date : 02/08

Synopsis : Exubérant. Extrême. Explosif. Une mystérieuse inconnue sur une lune paisible rallie une bande de guerriers dans « Chapitre 1 : Calice de sang » de Zack Snyder.

Rebel Moon – Partie 2 : Director’s Cut (Snyder’s Cut)



Date : 02/08

Synopsis : Sur une lune isolée, des rebelles résistent désespérément. « La malédiction du pardon », le chapitre 2 de la saga SF de Zack Snyder, est le plus ample et le plus sanglant !

Lolo and the Kid

Date : 07/08

Synopsis : Un arnaqueur et son petit-fils embrouillent les riches pour les dépouiller, jusqu’au jour où un événement majeur menace de détruire leurs liens.

Missions Croisées – Mission: Cross

Date : 09/08

Synopsis : Un ancien agent secret devenu homme au foyer se retrouve chargé d’une mission dangereuse avec sa femme inspectrice, qui ignore tout de son passé. Leur couple passera-t-il le cap ?

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 – Phir Aayi Hasseen Dillruba

Date : 09/08

Synopsis : Fuyant la police à Agra, Rani et Rishu décident de s’enfuir ensemble, mais quand leur plan tourne mal, Rani demande de l’aide à un gentil admirateur.

The Union

Date : 16/08

Synopsis : Un simple ouvrier du bâtiment (Mark Wahlberg) se transforme en espion quand son amoureuse de lycée (Halle Berry), perdue de vue depuis longtemps, l’enrôle dans une mission secrète.

Nice Girls

Date : 21/08

Synopsis : Une flic au caractère explosif et en quête de vengeance doit faire équipe avec son homologue d’Allemagne pour sauver Nice d’un danger imminent, dans ce film de potes au féminin.

Les Nouveaux – Incoming

Date : 23/08

Synopsis : Chaos, débauche et autres écarts sont au programme pour quatre adolescents qui assistent à la mégafête de l’année dès leur première semaine de lycée.

Tòkunbọ̀

Date : 23/08

Synopsis : Afin d’épargner à sa famille de terribles représailles, un ancien trafiquant de voitures dispose de trois heures pour remettre la fille d’un haut fonctionnaire à son ravisseur.

Sœurs de Fortune – (Un)lucky Sisters

Date : 30/08

Synopsis : Après la mort soudaine de leur père, deux sœurs qui ne se connaissent pas se retrouvent quand elles tombent sur ses millions cachés derrière un mur. Mais doivent-elles les garder ?

The Deliverance

Date : 30/08

Synopsis : Aspirant à un nouveau départ, Ebony, une mère célibataire qui combat ses démons, emménage avec sa mère et ses enfants dans une nouvelle maison… que des forces maléfiques occupent déjà.

Dangereux Privilèges – Untamed Royals

Date : 28/08

Synopsis : Un groupe d’adolescents richissimes exploite son statut social pour commettre des crimes de plus en plus graves. Pourtant, les conséquences frappent les plus vulnérables, et non les plus fortunés.

DOCUMENTAIRES

Mon Laferte, te amo

Date : 01/08

Synopsis : Dans ce documentaire intimiste, l’artiste chilienne Mon Laferte raconte sa vie au Mexique, sa maternité et ses blessures les plus profondes au fil d’une tournée internationale.

Nouveaux Maîtres du Cinéma Indien : S.S. Rajamouli – Modern Masters: SS Rajamouli

Date : 02/08

Synopsis : Ce documentaire captivant explique le succès fulgurant du cinéaste S.S. Rajamouli à travers des interviews de sa famille et de ses amis célèbres.

Le Monde Secret des Sons avec David Attenborough – Secret World of Sound with David Attenborough

Date : 07/08

Synopsis : Des technologies de captation perfectionnées enregistrent les bruits de la nature comme jamais auparavant dans cette série documentaire captivante narrée par Sir David Attenborough.

Caractères de Chien – Inside the Mind of a Dog

Date : 09/08

Synopsis : Découvrez le monde merveilleux des chiens dans ce documentaire qui révèle des informations scientifiques et attendrissantes sur le meilleur ami de l’homme.

Daughters

Date : 14/08

Synopsis : Quatre jeunes filles se préparent pour une danse spéciale avec leurs pères incarcérés, dans le cadre d’un programme unique en son genre dans une prison de Washington.

Les Ex de l’Enfer – Worst Ex Ever

Date : 14/08

Synopsis : Entre trahisons et complots meurtriers, cette série documentaire sur des crimes réels explore le côté obscur de l’amour à travers les récits de témoins oculaires.

Untold: The Murder of Air McNair

Date : 20/08

Synopsis : Ce documentaire retrace l’ascension du légendaire quarterback de la NFL Steve McNair et les détails déroutants qui entourent son meurtre choquant en 2009.

The Cowboy War : La Saga O.K. Corral – Wyatt Earp and The Cowboy War

Date : 21/08

Synopsis : Dans ce documentaire dramatique sur la fusillade qui a marqué une époque, le conflit légendaire entre Wyatt Earp et Ike Clanton se déploie à travers des reconstitutions saisissantes.

La Vie Secrète des Orangs-Outans – Secret Lives of Orangutans

Date : 22/08

Synopsis : Présenté par David Attenborough pour la VO, ce documentaire immersif suit en haut des arbres les exploits et les épreuves d’une famille d’orangs-outans de plusieurs générations.

Untold: Sign Stealer

Date : 27/08

Synopsis : Ce documentaire révèle comment un membre de l’équipe de football du Michigan, doué pour décoder les signes des adversaires, s’est retrouvé mêlé à un vaste scandale de tricherie.

STAND UP

Joe Rogan: Burn the Boats

Date : 03/08

Synopsis : Pour son troisième spectacle Netflix, le célèbre humoriste et animateur de podcast Joe Rogan se produit en direct au Majestic Theatre de San Antonio, au Texas.

Matt Rife : Lucid – En Impro avec le Public – Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special

Date : 13/08

Synopsis : Dans le tout premier stand-up Netflix avec la participation du public, Matt Rife se rapproche des étonnants spectateurs de Charlotte et improvise autour de ce qui les fait rêver.

Langston Kerman: Bad Poetry

Date : 20/08

Synopsis : Dans ce stand-up, l’humoriste Langston Kerman se demande comment élever un super bébé et être prof face à de méchants ados, tout en gérant les applis de rencontre de sa belle-mère.

POUR LES ENFANTS

S.O.S. Bikini Bottom : Une Mission pour Sandy Écureuil – Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Date : 02/08

Synopsis : Lorsque Bikini Bottom est arrachée à l’océan, la scientifique Sandy Écureuil et son ami Bob l’éponge se mettent en selle pour le Texas afin de sauver leur ville.

Gabby et la Maison Magique : Saison 10 – Gabby’s Dollhouse: Season 10

Date : 05/08

Synopsis : Anniversaire, fête des chamilles ou journée à l’envers, chaque jour mérite une célébration dans la maison magique, avec Gabby et ses amis !

CoComelon Lane : Season 3

Date : 09/08

Synopsis : Les enfants de l’école des Petites pastèques veulent organiser un spectacle musical surprise pour leur maîtresse Miss Appelberry ! Sauront-ils relever les défis qui les attendent ?

ANIMES

Sawako : Kimi ni Todoke : Saison 3 – From Me to You: Kimi ni Todoke: Season 3

Date : 01/08

Synopsis : Entre rendez-vous et excursion scolaire, Sawako et Kazehaya découvrent leur nouveau couple au quotidien, tandis que leurs amis vivent également leurs propres histoires d’amour.

Rising Impact : Saison 2 – Rising Impact: Season 2

Date : 06/08

Synopsis : Le prodige du golf Gawain et l’équipe japonaise de la Camelot Académie affrontent les jeunes golfeurs talentueux des écoles britannique et américaine lors de la Coupe Camelot.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos : Le film – Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie

Date : 22/08

Synopsis : Au fur et à mesure, tous les amis et les proches de Sailor Moon sont pris pour cibles par un nouvel ennemi impressionnant qui menace de tout détruire pour régner sur le cosmos.

Terminator Zero – Terminator Zero

Date : 29/08

Synopsis : Dans un futur postapocalyp

