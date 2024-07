Mars : Perseverance a analysé une roche qui pourrait fournir des indices d’une ancienne vie microbienne

Le rover Perseverance de la NASA a découvert une roche en forme de flèche sur Mars avec des signatures chimiques et des structures qui pourraient suggérer une ancienne vie microbienne. Bien que cela ne soit pas une preuve irréfutable de vie passée sur Mars, ces taches colorées sur la roche ont enthousiasmé les scientifiques en raison de leur similarité avec des archives fossilisés de microbes sur Terre. « Ces spots sont une grande surprise », a déclaré David Flannery, astrobiologiste et membre de l’équipe scientifique Perseverance de l’Université de technologie du Queensland en Australie. « Sur Terre, ces types de caractéristiques dans les roches sont souvent associés aux archives fossilisées de microbes vivant dans le sous-sol. »

La roche, surnommée Chevaya Falls, a été trouvée le 21 juillet dernier dans le lit de la rivière Neretva Vallis. Elle présente des taches colorées contenant du fer et du phosphate, ce qui est plus l’indice de réactions chimiques que d’une vie microbienne elle-même. La présence de ces éléments chimiques suggère toutefois qu’il a pu y avoir une source d’énergie possible pour des microbes, bien que cela ne confirme pas en soi la présence de vie.

Perseverance a examiné Chevaya Falls de manière exhaustive, utilisant tous les instruments à sa disposition. Cette découverte souligne, s’il le fallait encore, la nécessité d’une mission de retour d’échantillons de Mars, car l’analyse de telles roches dans des laboratoires avancés sur Terre pourrait fournir des informations cruciales. La NASA travaille toujours sur une mission de retour d’échantillons après que son plan initial de 11 milliards de dollars ait été jugé trop coûteux.